في يناير.. الكفة متساوية بين الهلال وأهلي جدة

تبدو كفة فريقي الهلال وأهلي جدة متساوية خلال مواجهاتهما التي أقيمت في شهر يناير بالدوري السعودي، حيث يتساوى كل فريق بعدد الفوز، قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الثلاثاء والتي سيحتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.



ولم تحمل مبارياتهما خلال شهر يناير أي تفوق لأحد الفريقين حيث التقوا 10 مرات منذ انطلاق الدوري السعودي بحلته الجديدة عام 1990-1991، حيث فاز الهلال في 4 مباريات وفاز الأهلي في مثلها وتعادلا في مباراتين.



والتقى الفريقان في يناير لأول مرة عام 1996 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وفي العام الذي يليه التقوا في ذات الشهر وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وفي عام 1998 حقق الأهلي انتصاره الأول على الهلال في شهر يناير حينما فاز 3-1 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ليكرر الأهلي تفوقه في ذات الشهر حينما انتصر عام 2001 بهدف نظيف.

وفي عام 2002 حقق الهلال انتصاره الأول على الأهلي في يناير حينما فاز 2-صفر في الرياض، ليعود الأهلي ويحقق انتصاره الثالث في عام 2008 حينما انتصر 3-1 في الرياض أيضاً، وفي عام 2009 حقق الهلال انتصاره الثاني حينما فاز بهدف نظيف في جدة ليكرر تفوقه في دوري عام 2010 حينما انتصر في الرياض 3-1.

وفي عام 2012 حقق الأهلي فوزه الرابع على الهلال في شهر يناير حينما انتصر عليه في جدة بهدف نظيف، ليرد الهلال اعتباره وينتصر في آخر مواجهاتهما التي جمعتهما في الدوري خلال شهر يناير حينما انتصر بهدف نظيف في الرياض عام 2014.