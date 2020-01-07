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التعاون يمدد عقد البرازيلي نيلدو لموسم إضافي

المصدر: العربية.نت
نيلدو لاعب التعاون
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أعلن نادي التعاون، يوم الثلاثاء، عن تجديد عقد البرازيلي نيلدو بيترولينا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لموسم إضافي.

وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه في "تويتر": أنهت إدارة النادي رسميا إجراءات تجديد عقد اللاعب البرازيلي نيلدو بيترولينا لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وذلك بحضور علي الشايعي نائب رئيس مجلس الإدارة واللاعب ووكيل أعماله.

يذكر أن صاحب الـ33 عاما، انتقل إلى التعاون في يناير 2019 قادما من الدوري البرتغالي، وشارك مع الفريق في 30 مباراة بالدوري والكأس، كما حقق مع التعاون لقب كأس الملك في الموسم الماضي.

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#كأس الملك, #نيلدو, #التعاون

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