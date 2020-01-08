الأولمبي السعودي يفتتح مشواره في كأس آسيا بمواجهة اليابان

يخوض منتخب السعودية الأولمبي مواجهة قوية عندما يتقابل مع اليابان يوم الخميس على ستاد ثاماسات في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وأكد سعد الشهري مدرب منتخب السعودية جاهزية فريقه لخوض المباراة الأولى، وقال: هذه البطولة تضم أفضل المنتخبات في قارة آسيا، فريقنا استعد بشكل جيد، وسوف نلعب في مجموعة تضم منتخبات تلعب بأساليب لعب مختلفة، لكننا سنحاول ما بوسعنا في كل المباريات.

وكشف حول استعدادات فريقه: حاولنا تعويض عدم خوض الكثير من المباريات الودية من خلال التدريبات، وقد استفدنا في الفترة الأخيرة للاستعداد من تواجد جميع اللاعبين في المعسكر التدريبي، بعدما كان الفريق يتدرب لفترة بصفوف غير مكتملة.

وأوضح: المنتخب الياباني قد يكون أقل المنتخبات من ناحية الضغوط، كونه تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، ولكن هذا الأمر قد يكون إيجابياً بالنسبة له.

وتابع: قمنا بوضع خطط للتعامل مع هذه المباراة، وسوف نحاول ما بوسعنا خلال هذه المباراة.

في المقابل قال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان: نحن سعداء بالمنافسة في هذه البطولة، نحن نلعب في مجموعة تضم خصوم أقوياء، وكل مباراة فيها ستكون صعبة للغاية.

وأضاف: لدينا فريق شاب ويمتلك مقومات وقدرات عالية، ونحن نسعى من خلال هذه البطولة لتطوير لاعبينا.

وأردف بالقول: في كل بطولة تكون المباراة الأولى دائماً الأصعب، ولكن نحن نعمل مع اللاعبين كي يحافظوا على تركيزهم ويدخلوا المباراة ليقدموا أفضل ما بوسعهم.

وأوضح: تقابلنا مع السعودية في دورة الألعاب الآسيوية، وخضنا العديد من المباريات معهم في مختلف الفئات، ونحن نعرف مستوى قدراتهم على الصعيد الفردي والجماعي، حيث لديهم لاعبين مميزين.

ويشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.