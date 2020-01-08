الهلال يعلن تعاقده مع مدالله العليان

أعلن نادي الهلال، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع مدالله العليان للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم قادما من التعاون.

ونشر الحساب الرسمي للهلال صورة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: مدالله العليان هلالي.

وأضاف في بيان رسمي بعد ذلك: وقعت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل عقدا احترافيا مع لاعب نادي التعاون، يمتد عقد مدالله العليان لثلاثة أعوام تبدأ اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل.

يذكر أن صاحب الـ "25 عاما" قدم مستويات مميزة مع فريقه التعاون، ويعتبر من الركائز الهامة في الفريق.