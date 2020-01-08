جوليانو: لاعبو النصر غاضبون من الاتحاد.. وأريد تحقيق الأبطال

وصف البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب نادي النصر، أخبار انتقاله عن فريقه الحالي بالتكهنات، لافتا إلى أنه يسعى إلى تحقيق كافة الألقاب الممكنة مع النصر في الموسم الجاري.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: هناك بعض التكهنات حول انتقالي والأمر طبيعي في كرة القدم، في كل مرة تفتح سوق الانتقالات هناك بعض الفرق تسأل عن أوضاعي في السعودية من البرازيل وأوروبا، هذا يعني أنني أقوم بعمل جيد وأنا سعيد بذلك، ولكن لا يوجد شيء حقيقي هي مجرد تكهنات.

وحول مباراة السوبر الأخيرة أمام التعاون، ذكر: مباراة السوبر كانت صعبة لأنها أمام خصم عنيد، وكنا نعرف خطة التعاون التي تعتمد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أسرع وعالجنا السلبيات، ونستحق تحقيق اللقب، ودائما ما تكون مثل هذه المباريات صعبة، ولم نستسلم أبدا، الجانب الإيجابي أننا نظهر ردة فعل قوية جدا عندما يفتتح الخصم التسجيل، ونبذل المزيد من القوة لتحقيق الفوز، ويجب أن لا نسمح للخصم بأن يسجل علينا أولا.

وبخصوص مدى رضاه من المستوى الذي قدمه مع النصر، أوضح: أنا راضٍ عن الأداء والمستوى الذي قدمته، وألعب في أحيان كثيرة بدون كرة، وأبذل كل جهدي من أجل مساعدة فريقي، كرة القدم ليست فقط عبارة عن تسجيل أهداف، المباراة أكبر من الأرقام.

وكشف جوليانو أنه لا يهتم بالانتقادات كما لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ويكرس وقته من أجل عائلته ومسيرته المهنية، وأردف: لدي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي وهناك شخص يهتم بالحسابات، أنا لا أهتم بها، أركز على حياتي الخاصة ومسيرتي المهنية، وأعرف أنني عندما أخوض مباراة جيدة الجميع سيقول إنني الأفضل، وعندما لا ألعب بشكل جيد الجميع سينتقدني، لا أشغل بالي بهذه الأمور.

وواصل: أريد أن أحقق كل الألقاب الممكنة مع النصر، وهدفنا المقبل أن نجدد الفوز بلقب الدوري والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، الفوز بلقب الدوري صعب جدا، لأن الهلال يكافح بالإضافة إلى الأهلي، واليوم الأخير سيحدد بطل المسابقة.

وحول مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد، قال: نحن غاضبون جدا من فريق الاتحاد لأنهم أخرجونا من الكأس وفازوا علينا في الدوري، ولا يمر الاتحاد حاليا بأفضل حالاته ولكنهم فريق كبير، وعندما يلعبون ضدنا يقدمون أفضل ما لديهم، لأننا فريق كبير وأبطال الدوري.