الأخضر الأولمبي يتفوق على اليابان ويتصدر مجموعته

نجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز على اليابان 2-1 يوم الخميس على استاد ثاماسات في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسجل أيمن الخليف (48) وعبدالرحمن غريب (88 من ضربة جزاء) هدفي السعودية، في حين أحرز ريوتارو ميشينو (56) هدف اليابان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً تعادل قطر مع سوريا 2-2 على ذات الملعب.

وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين بقي رصيد اليابان خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي السعودية مع قطر، وسوريا مع اليابان.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.