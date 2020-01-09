النصر يواجه اتحاد جدة بحثاً عن تأمين الصدارة

يبحث النصر عن تأمين صدارته حينما يستضيف اتحاد جدة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يتطلع الشباب لمواصلة انتصاراته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم، وفي بريدة يسعى التعاون لاستعادة توازنه حينما يواجه ضيفه الفتح، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يبحث النصر عن تأمين صدارته، حينما يستضيف اتحاد جدة الجريح. ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة، حيث يبحث عن انتصاره الرابع على التوالي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تتويجه بلقب كأس السوبر لأول مرة في تاريخه يوم السبت الماضي بفوزه على التعاون بركلات الترجيح.

ويواجه البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر مشاكل كبيرة في الغيابات التي ضربت الفريق حيث سيغيب الحارس الأسترالي براند جونز والمدافع البرازيلي مايكون بسبب الإيقاف، في حين ستمنع الإصابة الثلاثي الحارس وليد عبدالله وعمر هوساوي وعبدالرحمن العبيد من المشاركة في اللقاء، بالاضافة للاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي عبدالاله العمري وفراس البريكان وأيمن يحيى ومختار علي.

وسيزج فيتوريا بالحارس الشاب أيمن البواردي ليلعب بديلاً لجونز ووليد عبدالله، في حين سيلعب المدافع الشاب نايف الماس بديلاً للثنائي مايكون وعمر هوساوي.

ويعلم النصراويون أن أي نتيجة غير الفوز قد تزيحهم من الصدارة، حيث يبتعد بفارق نقطتين عن وصيفه الهلال والذي سيلعب أمام الوحدة يوم السبت وستبقى له مباراة مؤجلة أمام الفيصلي ستلعب يوم 20 من الشهر الجاري.

وفي المقابل يدخل الاتحاد المباراة بجراح غائرة عقب النتائج السلبية التي توالت على الفريق ووضعته في موقف حرج للموسم الثاني على التوالي.

وتلقى الاتحاد صفعةً جديدة عقب خروجه من مسابقة كأس الملك مبكراً بعد خسارته أمام ضيفه الفتح 2-1 في الدور ثمن النهائي. ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز في آخر 3 مباريات خاضها حيث خسر أمام الفيحاء والفيصلي وتعادل أمام الفتح ليبقى في المركز 12 برصيد 13 نقطة.

ويعاني الهولندي تين كات مدرب الاتحاد من بعض الغيابات، حيث تأكد عدم مشاركة المدافعين سعود عبدالحميد وزياد الصحافي والمغربي مروان دا كوستا والمهاجم الصربي ألكسندر بيريوفيتش وعبدالاله المالكي.

ومن المتوقع أن يبدأ تين كات بالحارس البرازيلي غروهي والذي تم إعادة قيده مع الفريق في فترة الانتقالات الحالية بعد أن كان مقيداً في البطولة العربية فقط، بالإضافة لمواطنه غوناس والذي لم يقيد مع الفريق منذ العام الماضي.

وفي الرس يتطلع الشباب لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الحزم.

ونجح الشباب باستعادة نغمة الانتصارات عقب فوزه الثمين على ضيفه أهلي جدة في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع.

وفي المقابل يبحث الحزم عن استعادة نغمة الانتصارت التي فقدها في الخمس مباريات الماضية، حيث خسر من الرائد وأبها والفتح وتعادل أمام العدالة والهلال ليبقى في المركز 12 برصيد 14 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى التعاون لاستعادة توازنه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات حينما يستضيف الفتح المنتشي بنتائجه الأخيرة.

وعانى التعاون من سوء النتائج في المراحل الثلاث الأخيرة، حينما خسر من النصر والوحدة والاتفاق ليتراجع للمركز السابع برصيد 22 نقطة.

وتلقى السعودي عبدالله عسيري ضربة قوية عقب تأكد غياب مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا، الذي تعرض لإصابة في مواجهة النصر الماضية في كأس السوبر والتي خسرها الفريق بركلات الترجيح.

في المقابل يأمل الفتح في مواصلة انطلاقته وتحقيق نتائج مميزة، خاصة أنه لم يعرف طعم الخسارة في المرحلتين السابقتين بفوزه أمام الحزم وتعادله أمام اتحاد جدة ليبقى في المركز 14 برصيد 9 نقاط.

ويدخل الفتح المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد تأهل الفريق للدور ثمن النهائي لكأس الملك بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 2-1.