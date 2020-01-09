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صوماليا: علاقتي مع الشباب انتهت من طرف واحد

المصدر: الرياض - نايف الثقيل
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كشف اللاعب البرازيلي صوماليا أن علاقته مع الشباب انتهت من طرف النادي، مشيراً إلى أن تغير تكتيك الفريق صعّب عليه طريقة اللعب.

وزاد صوماليا في حديثه لبرنامج "في المرمى": أخبرني منسق إدارة الكرة بأن النادي يرغب بالتعاقد مع لاعب جديد، وبالتالي انتهت علاقتي مع الشباب من طرف النادي، وليس من طرفي. وأتبع: تغير تكتيك الفريق في هذا الموسم، وهو ما صعب علي طريقة اللعب.

وزاد: تدربت مع الفريق لمدة 6 أشهر دون وجود اسمي في قائمته، وأتذكر في مايو من العام الماضي أن إدارة النادي أبلغتني رغبتها باستمراري مع الفريق في الموسم الحالي.

كلمات دالّة

#صوماليا, #الشباب

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