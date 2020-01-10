النصر واتحاد جدة يتقاسمان نقاط قمة الجولة

أهدر النصر نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام ضيفه اتحاد جدة 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في الشوط الأول حيث بدأ هجومه مبكراً على مرمى النصر وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه هارون كامارا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود أمام المرمى إلا أنه تباطأ في تسديدها لتجد المدافع سلطان الغنّام الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه هارون كامارا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي تصدى.

وكاد الأرجنتيني ليوناردو خيل أن يفاجئ النصراويين بهدفٍ مباغت حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي العشر دقائق الأخيرة تحسن أداء النصر وأهدر مهاجمه النيجيري أحمد موسى هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ومع مطلع الشوط الثاني اضطر الهولندي تين كات مدرب الاتحاد لإجراء تغييره الأول بدخول اللاعب عبدالعزيز البيشي بديلاً للمصاب عبدالرحمن العبود.

وبدأ النصر بهجوم مكثف على مرمى الاتحاد وكاد مدافعه سلطان الغنّام أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق دفاع الضيوف وسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالبرازيلي غوناس وذهبت خارج الملعب.

وعند الدقيقة 48 تمكن البرازيلي بيتروس لاعب النصر من افتتاح التسجيل لفريقه بعدما حول عرضية زميله المغربي نور الدين مرابط برأسه لتستقر في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين فقط بعدما تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من تسجيل هدف التعادل بعدما حول تمريرة زميله الأرجنتيني ليوناردو خيل برأسه في شباك الحارس زيد البواردي.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد لاعبه الأرجنتيني ليوناردو خيل أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله عبدالعزيز البيشي ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

ورد النصر سريعاً وأهدر مهاجمه أحمد موسى هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس غروهي.

وواصل الفريقان تبادل الهجمات وسنحت فرصة خطيرة للاتحاد وتحديداً للاعبه عبدالعزيز البيشي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة ليبقى في المركز الأول مؤقتاً، وارتفع رصيده الاتحاد إلى 14 نقطة ليبقى في المركز 13.