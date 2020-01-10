ثنائية أميسي تصعد بالتعاون إلى المركز الثالث مؤقتاً

قاد البوروندي سيدريك أميسي لاعب التعاون فريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت 2-1 واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة مع أفضلية للتعاون الذي بدأ هجومه مبكراً وكاد مهاجمه ربيع سفياني أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله البوروندي سيدريك أميسي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الذي تصدى لها.

وواصل التعاون هجومه وكاد لاعبه فهد الرشيدي أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 21 تمكن البوروندي أميسي من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الفتح نواف البوشل ليحول الكرة برأسه في شباك الفتح.

وحاول الفتح العودة للمباراة ونجح عند الدقيقة 37 بتسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه علي الزقعان الذي تلقى تمريرة من زميله نواف البوشل ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه ربيع سفياني الذي تلقى عرضية مميزة من زميله البرازيلي ساندرو مانويل ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر لحارس الفتح.

ورد الفتح سريعاً وكاد لاعبه النرويجي غوستافو ويكهايم أن يسجل الهدف الثاني بعدما اخترق دفاع التعاون وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها.

وكثّف التعاون هجومه وكاد لاعبه هيلدون راموس أن يسجل الهدف الثاني لفريقه بعدما ارتقى لعرضية زميله مدالله العلياني وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني كوفال الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+4 نجح البوروندي أميسي لاعب التعاون بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله مدالله العليان ليراوغ اللاعب محمد الفهيد ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 9 نقاط ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.