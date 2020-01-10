في ظهوره الأول.. ديوب يمنح الشباب نقاط الحزم

واصل الشباب صحوته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الحزم 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم بالرس، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد استعاد نغمة الانتصارات في المرحلة السابقة بعدما هزم ضيفه أهلي جدة بهدف نظيف عقب سلسلة من النتائج السلبية.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً كثيرة نظراً للتحفظ الدفاعي الذي لعب به الحزم وهو ما أخفى خطورة مهاجمي الشباب.

وفي الشوط الثاني وضحت رغبة الشباب في تسجيل هدف السبق وسنحت له فرصة مبكرة لمهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مليك عسلة الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه وتمكن مهاجمه السنغالي الجديد ماكيتي ديوب من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 56 بعدما حول عرضية زميله الكولومبي دانيلو آسبريلا برأسه في شباك الحزم.

وحاول الحزم العودة للمباراة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي تلقى تمريرة من زميله منصور حمزي وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 21 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي الحزم على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.