الرائد يواصل التألق بفوزه على الفيصلي

واصل الرائد مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه الفوز الخامس توالياً على حساب مضيفه الفيصلي 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الرائد بهذا الفوز للاعبه المغربي جلال داودي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد.

وشهد الشوط الأول أفضلية للرائد الذي انتظر 3 دقائق فقط حينما تمكن لاعبه المغربي جلال داوودي الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الفيصلي.

وفي الشوط الثاني فرص الفيصلي سيطرته وسنحت له أكثر من فرصة والتي بدأت بعد مرور 5 دقائق حينما سدد لاعبه رولي بونيفاسيا كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس أحمد الرحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الفيصلي هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه الهولندي يوسف جبلي الذي اخترق دفاع الرائد وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز التاسع.