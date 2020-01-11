الهلال يسعى لتجاوز الوحدة والمنافسة على الصدارة

يسعى الهلال لتضييق الخناق على المتصدر النصر حينما يستضيف الوحدة على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يأمل الرائد في مواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، وفي أبها يبحث الاتفاق عن انتصاره الثاني على التوالي حينما يواجه مضيفه ضمك الجريح، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض يسعى الهلال لتضييق الخناق على النصر حينما يستضيف الوحدة.

وقدّم الهلال أداءً مميزاً في آخر مباراتين له في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب فوزه الكاسح أمام ضيفه العدالة 7-صفر، وفوزه على ضيفه أهلي جدة 3-1 يوم الثلاثاء الماضي في مباراة مؤجلة.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر مع تبقي مواجهة مؤجلة له ستكون أمام الفيصلي.

وفي المقابل يبحث الوحدة عن ابقاء حظوظه قائمة في المنافسة على الصدارة بعدما استعاد توازنه في المرحلة الماضية بفوزه أمام الفيصلي 1-صفر ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ليبقى في المركز الثالث.

وسيكون بإمكان الاوروغوياني دانييل كارينيو مدرب الوحدة الاستعانة بخدمات الثنائي البرازيلي التون خوزيه ولويس غوستافو بعد اكتمال تسجيلهما مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونجح الوحدة في حجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بفوزه أمام مضيفه الرائد بركلات الترجيح، ليطير لمواجهة أهلي جدة يوم السبت المقبل.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يتطلع الرائد لمواصلة انطلاقته الناجحة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً أمام الفيصلي.

ويقدم الرائد مستوياتٍ مميزة بقيادة مدربه البلجيكي بينسيك هاسي حيث نجح الفريق بتحقيق 4 انتصارات متتالية أمام الحزم والشباب والاتفاق والعدالة ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر النصر.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لاستعادة توازنه وإيقاف مسلسل الخسائر للفريق والتي كان آخرها أمام الوحدة في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يأمل الاتفاق في مواصلة صحوته حينما يواجه مضيفه ضمك الجريح.

ونجح الاتفاق باستعادة نغمة الانتصارات بفوزه الصعب أمام ضيفه التعاون 1-صفر في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز 11.

وفي المقابل يعيش ضمك أوضاعاً فنية سيئة للغاية بعدما اقترب النادي كثيراً من العودة لدوري الدرجة الأولى عقب خسارته في المرحلتين السابقتين أمام أهلي جدة 5-صفر، وأمام جاره أبها 3-2 ليبقى في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.