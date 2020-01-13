أهلي جدة يعبر أبها ويستعيد المركز الثالث

حقق الأهلي فوزا مهما على ضيفه أبها بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح دجانيني تفاريس التسجيل للأهلي في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية بيمينه إلى داخل شباك الضيوف.

وتمكن فانيفا أندريا تسيما من تسجيل التعادل لأبها في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعدما حول عرضية سعد بقير برأسه إلى مرمى الأهلي، مستغلا الخروج الخاطئ من حارس المرمى.

ونجح عمر السومة في تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 83 من تسديدة رأسية، بعد عرضية مميزة من الجناح الألماني ماركو مارين.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 26 يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.