اتحاد جدة يعيد برونو إلى الدوري السعودي

أعلن نادي الاتحاد، يوم الاثنين، تعاقده رسمياً مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

وقال اتحاد جدة في حسابه الرسمي على "تويتر": برونو أوفيني ينضم إلى كتيبة النمور، جاء ذلك بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق الوكرة القطري، الذي انتقل عليه بعدما حقق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مع النصر في الموسم الماضي.

وكان برونو أوفيني قد وقع للنصر أغسطس عام 2016 قادماً من نابولي الإيطالي، ولعب برونو مع النصر 3 أعوام فاز الفريق خلالها ببطولة الدوري الموسم المنصرم، 2018 - 2019، كما اختير كقائد للنصر في المواسم الماضية، وساهم بحصول النادي على اللقب بتسجيله ثنائية في مرمى الهلال، الوصيف، في لقاء الإياب من ديربي الرياض.

ولعب صاحب الـ "28 عاما" مع عدة أندية في إيطاليا وهولندا والبرازيل، أشهرها نابولي وسانتوس.