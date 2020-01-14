اتحاد جدة في مهمة صعبة أمام أولمبيك آسفي المغربي

يتطلع اتحاد جدة لمواصلة أدائه المميز في البطولة العربية، حينما يستضيف نظيره أولمبيك آسفي المغربي، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس، يوم الأربعاء.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة على غير العادة هذا الموسم بعد المستوى الكبير الذي قدمه لاعبوه أمام النصر متصدر دوري كأس محمد بن سلمان يوم الجمعة الماضية، حينما تعادلا 1-1.

ويأمل الهولندي تين كات مدرب الاتحاد في أن يواصل لاعبوه ذات المستوى الذي قدموه في مواجهة النصر على الرغم من الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق.

وعانى الاتحاد كثيراً هذا الموسم، حيث إنه كان على الأقل يحتاج إلى النقاط الثلاث من مضيفه النصر، خاصة وأن ترتيبه لم يتغير إذ بقي في المركز 13 برصيد 14 نقطة.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطيه العهد اللبناني في دور 32، وتجاوز الوصل الإماراتي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يتطلع فريق أولمبيك آسفي إلى الوصول للدور نصف النهائي للبطولة العربية لأول مرة في تاريخه بعد المستويات المميزة التي قدمها في هذه النسخة.

وسبق لأولبميك آسفي أن شارك في المسابقة في نسخة وحيدة كانت في عام 2006 حينما خرج من الدور ثمن النهائي حينما خسر من النصر السعودي بركلات الترجيح.

على مستوى الدوري قدّم الفريق أداءً متذبذباً بعد مرور 11 مرحلة حيث تعادل في 7 مباريات وفاز بمباراتين وخسر مثلها.

ووصل أولمبيك آسفي إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة المحرق البحريني في دور 32، وتجاوز الترجي التونسي في الدور ثمن النهائي.

وسيقام لقاء الرد يوم 15 من الشهر المقبل، على ملعب المدينة الخضراء في مدينة آسفي المغربية.