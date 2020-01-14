الترجي التونسي يرفض انتقال البدري إلى اتحاد جدة

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الاثنين أن أنيس البدري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غادر تونس دون إذن من إدارة النادي، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب.

وغاب البدري عن تدريبات الفريق، الذي يتأهب للقاء النجم الساحلي الأربعاء ضمن منافسات الدوري التونسي، وذلك وسط أنباء تفيد باقتراب انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر الترجي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :يعلم الترجي الرياضي التونسي أن إدارة النادي تلقت عرضين من فريق سعودي في خصوص اللاعب أنيس البدري، الأول بــ200 ألف دولار والثاني بــ500 ألف دولار وهو مبلغ ليس في قيمة اللاعب ولا يلبي طلبات النادي.

وأضاف النادي: هذا بالإضافة إلى ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسية للحصول على مستحقاتها من التفريط في لاعبيها مما يفسر الرفض الذي رافق هذا الملف.

وتابع النادي في بيانه :هذا ويعتبر الترجي الرياضي التونسي أن سفر اللاعب أنيس البدري خارج تونس دون الحصول على إذن الهيئة المديرة وموافقتها يعتبر خرقا للقانون ولبنود العقد الذي يربط الطرفين وسيتخذ بالتالي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

ومن الفترض أن يستمر عقد البدري مع الترجي في يونيو 2020، ويصبح اللاعب بعدها مؤهلا للانتقال لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

وذكرت إذاعتان محليتان في تونس اليوم أن البدري "29 عاما" سيتوجه إلى السعودية لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع عقد مع الاتحاد، بعد موافقة فريقه الترجي.

وكان البدري قد انضم إلى الترجي في 2016 وتوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين في عامي 2018 و2019.