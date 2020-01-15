الفيحاء يوقع مع فيلانويفا.. والاتحاد يشكره على الإنجازات

أعلن الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، يوم الأربعاء، تعاقد النادي مع التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب وسط اتحاد جدة السابق، لستة أشهر قابلة للتجديد.

وجاء على حساب النادي الرسمي في "تويتر" إعلان تعاقد الفريق مع النجم التشيلي، كما قدم الاتحاد شكره للاعب عبر رسالة في حسابه على تويتر، مثمنين ما قدمه طوال فترته الاحترافية مع الفريق، بعدما تمت المخالصة بين الطرفين يوم الأربعاء.

وكان فيلانويفا انضم للاتحاد في صيف 2016 - 2017 قادما من الشباب الإماراتي، وحقق برفقة النادي الغربي بطولتي كأس ولي العهد 2017 وكأس الملك 2018، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم قبل الماضي.