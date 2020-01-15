الهلال يصطدم بالاتفاق في كأس الملك

يخوض الهلال اختباراً صعباً حينما يستضيف الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لكأس الملك، يوم الخميس.

ويعيش الهلال حالةً فنيةً مميزة برفقة مدربه الروماني رزافان لوتشيسكو بعد النتائج التي قدمها الفريق منذ مشاركته في مونديال الأندية الشهر الماضي.

ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما اعتلى صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على الوحدة 3-1، ومستفيداً من تعادل النصر أمام اتحاد جدة. وتبقى للهلال مباراة مؤجلة وحيدة ستكون أمام الفيصلي يوم الاثنين المقبل على استاد الملك سلمان بالمجمعة سيبحث من خلال أزرق العاصمة عن ثلاث نقاط ستجعله بالصدارة بفارق 3 نقاط عن النصر.

ومن المتوقع أن يعيد لوشيسكو لاعبه البرازيلي إدواردو للقائمة الأساسية بعد أن اكتملت جاهزيته وسيكون بديلاً للإيطالي جوفينكو والذي سيبقيه المدرب على دكة البدلاء.

ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه عرعر 4-1 في دور 64، وفاز على ضيفه الجبلين 4-2 في دور 32، وتخطى مضيفه الفيصلي بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن إنقاذ موسمه من خلال مواصلة انتصاراته في كأس الملك، لاسيما أن الفريق يعيش وضعاً فنياً غير جيد على مستوى الدوري.

وقدّم الاتفاق أداءً متذبذباً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق انتصارين متتاليين ليبقى في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وعلى العكس قدّم الاتفاق أداءً مميزاً في كأس الملك، حيث انتصر أولاً على مضيفه التقدم 6-صفر في دور 64، وتخطى الطائي بفوزه 2-1 في دور 32، واكتسح أحد 7-1 في الدور ثمن النهائي.