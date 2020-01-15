بهدف البريكان.. الأولمبي السعودي يهزم سوريا ويتأهل لملاقاة تايلاند

حسم منتخب السعودية الصدارة وتأهل بمرافقة سوريا للدور ربع النهائي بعد فوز "الأخضر" 1-0 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين يوم الأربعاء على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسجل فراس البريكان هدف الفوز الثمين للمنتخب السعودي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء. وأكمل منتخب سوريا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم علاء الدين دالي في الدقيقة 88 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً تعادل قطر مع اليابان 0-0 على استاد راغامانغالا في بانكوك.

وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لسوريا و3 لقطر ونقطة لليابان. وفي الدور ربع النهائي تلتقي السعودية مع تايلاند ثانية المجموعة الأولى، في حين يتقابل المنتخب السوري مع أستراليا أول المجموعة الأولى.