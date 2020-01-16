الهلال يتخطى الاتفاق بصعوبة ويصعد لنصف نهائي كأس الملك

حجز الهلال مقعده في الدور نصف النهائي لكأس الملك عقب فوزه أمام ضيفه الاتفاق 2-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في الدور ربع النهائي للمسابقة.

واحتاج الهلال 4 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه صالح الشهري من افتتاح التسجيل، بعدما حول عرضية زميله محمد البريك بقدمه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه هتّان باهبري الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس رايس مبولحي الذي تصدى لها بصعوبة.

وكاد البرازيلي كارلوس إدواردو أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، بعدما اخترق دفاع الاتفاق وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس رايس مبولحي الذي تصدى لها.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله محمد الكويكبي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة أخرى لجوفينكو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها وجدت الحارس رايس مبولحي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 72 اضطر الاتفاق لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافعه سعيد الربيعي لدخوله العنيف ضد اللاعب البيروفي كاريليو.

وعند الدقيقة 75 كاد الإيطالي جوفينكو أن يسجل الهدف الثاني بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة الهلالية.

وعند الدقيقة 85 تمكن السلوفاكي فيليب كيش لاعب الاتفاق من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الهلال.

ورد الهلال سريعاً وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى مدافعه علي البليهي لعرضية زميله محمد البريك وحول الكرة برأسه نحو مرمى الاتفاق إلا أنها وجدت الحارس رايس مبولحي الذي تصدى لها.

وفي الوقت بدل الضائع كاد البيروفي كاريليو لاعب الهلال أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المتألق رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 1-1، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول واصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه صالح الشهري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 98 بعدما حول عرضية زميله محمد البريك بقدمه في شباك الاتفاق.

وفي الشوط الإضافي الثاني واصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه الفرنسي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البيروفي كاريليو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الاتفاق سريعاً وسنحت له فرصة محققة للاعبه التونسي نعيم سليتي الذي تلقى تمريرة من زميله فواز الطريس ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 113 أهدر البديل محمد الشلهوب قائد الهلال هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله غوميز إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وحاول الاتفاق الوصول لمرمى الهلال في الدقائق الأخيرة، بعدما كثف هجومه إلا أنه فشل في هز شباك الحارس عبدالله المعيوف لتنتهي المباراة بفوز فريقه 2-1.

وسيلعب الهلال في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة أبها وضيفه الفتح التي ستقام يوم السبت المقبل.