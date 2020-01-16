محمد اليامي: مواجهة تايلاند صعبة.. ونسعى للفوز بالبطولة

أوضح محمد اليامي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأولمبي، أن الفوز على اليابان في المباراة الأولى دفع اللاعبين معنوياً لخطف الصدارة والتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وفي تصريح لحساب المنتخب السعودي على "تويتر" كشف اليامي: مباراتنا أمام قطر كانت تكتيكية والتعادل كان مناسبا، فيما كانت مواجهة سوريا الأصعب إلا أننا استطعنا الظفر بالتأهل.

وزاد اليامي قائلا: اللعب أمام تايلاند سيكون بمثابة تحد بالنسبة لنا، كون المنافس سيلعب أمام جماهيره وعلى أرضه، إلا أننا نطمح للعودة إلى السعودية ونحن متوجون بالبطولة.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي تصدر مجموعته الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً بعدما هزم سوريا يوم الأربعاء بهدف جاء عن طريق فراس البريكان، ليلاقي منتخب تايلاند في دور ربع النهائي يوم السبت.