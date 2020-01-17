أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الوحدة

يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث الفتح عن تضميد جراحه حينما يواجه مضيفه أبها، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة.

ويأمل الأهلي في أن يستعيد أمجاده في بطولته المفضلة لديه من خلال الوصول للنصف النهائي.

وقدّم الأهلي هذا الموسم أداءً متذبذباً حيث غاب عن الفريق الانتصارات المتتالية، وهو ما جعله يبتعد عن متصدري الدوري الهلال والنصر بفارق 4 نقاط. ويتطلع الأهلي لرد اعتباره أمام الوحدة الذي هزمه هذا الموسم بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على أرضه وبين جماهيره وهي الخسارة التي أطاحت بمدربه السابق الكرواتي برانكو.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور بعد فوزه أمام ضيفه الجندل 4-1 في دور 64، وانتصر أمام مضيفه النجوم 3-1 في دور 32، وفاز على مضيفه الفيحاء 1-صفر في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يبحث الوحدة عن مواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها هذا الموسم حيث إنه أحد المنافسين على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يبتعد بفارق 6 نقاط عن فريقي الصدارة. وعانى الوحدة من تراجع في النتائج خاصة بعد خسارته أمام الهلال في المرحلة السابقة ليتراجع الى المركز السادس.

ووصل الوحدة إلى هذا الدور بفوزه أمام مضيفه الشرق 2-1 في دور 64، وفاز أمام ضيفه الخليج بهدف نظيف في دور 32، وأقصى مضيفه الرائد بفوزه بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث الفتح عن تضميد جراحه حينما يواجه أبها المميز هذا الموسم.

ويتطلع الفتح لإعادة إنجازه موسم 2012 حينما وصل إلى الدور نصف النهائي وخسر من النصر لينجح في الحصول على المركز الثالث بفوزه على الهلال بنظام المسابقة القديم. وعانى الفتح من سوء في النتائج هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إن الفريق يصارع من أجل البقاء إذ يحتل المركز 14 برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن ضمك متذيل الترتيب.

ووصل الفتح إلى هذا الدور بعدما اكتسح مضيفه الانتصار 4-صفر، وفاز على مضيفه نجران 3-1 في دور 32، وأقصى مضيفه اتحاد جدة بفوزه 2-1 في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يطمح أبها الى مواصلة أدائه المميز والوصول للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وقدّم أبها أداءً مميزاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 23 نقطة وبفارق 7 نقاط عن متصدري الدوري الهلال والنصر.

ووصل أبها الى هذا الدور عقب فوزه أمام مضيفه القيصومة 2-1 في دور 64، وفاز على ضيفه العربي بهدف نظيف في دور 32، وأقصى حامل اللقب التعاون بفوزه بهدف نظيف في الدور ثمن النهائي.