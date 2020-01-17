باولو دوارتي: التعاون تعاقد مع مدرب عصري

أكد المدرب البرتغالي باولو دوارتي أن التعاون كسب مدربا جيدا بعد تعاقده مع مواطنه فيتور كامبيلوس، ووصفه بالعصري.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: كامبيلوس مدرب شاب بدأ كمساعد في عدة أندية، وأصبح بعد ذلك مدربا رئيسيا، وله عدة تجارب، وشاب يمتلك أسلوبا عصريا.

وأضاف: رئيس نادي التعاون يعرف تماما بأن كامبيلوس يمكنه أن يخدم مشروع التعاون، خاصة أنهم يعتمدون على الأسماء البرتغالية، ومن وجهة نظري فإن هذه فرصة جيدة جدا لكامبيلوس للعودة من جديد إلى كرة القدم السعودية، إذ سبق وعمل مساعدا.

وواصل: كرة القدم اليوم ليس مثلما كانت عليه قبل عشرين وثلاثين عاما، هي أسرع وأكثر تنافسية وجميع الفرق تعمل بجودة عالية، لذلك فإن عمر المدرب لا يعتبر مقياسا، ومن الممكن أن يكون النجاح لصالح المدربين الشباب، وكرة القدم البرتغالية متشابهة تعتمد على 4-3-3، وهذا هو الأسلوب المعتاد، وكامبيلوس من ذات المدرسة.