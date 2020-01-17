حمدالله يقود النصر إلى تجاوز العدالة وبلوغ نصف النهائي

حجز النصر مقعده في الدور نصف النهائي عقب فوزه الصعب على مضيفه العدالة 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

ووجد النصر صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع العدالة الذي ظهر بشكل مميز خاصة في الشوط الأول، والذي لم يعرف فيه الضيوف هز شباك مضيفهم.

وسنحت فرصة محققة للنصر بعد مرور 4 دقائق للاعبه المغربي نور الدين مرابط الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من مواطنه عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس التونسي أيمن المثلوثي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس التونسي أيمن المثلوثي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته وبدأ مشوار البحث عن هدف السبق وسنحت له فرصة مبكرة للاعبه نور الدين مرابط الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 51 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من افتتاح التسجيل لفريقه بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنّام بقدمه في شباك العدالة.

ورد العدالة سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز.

وانخفض أداء النصر خلال العشر دقائق الأخيرة، وعلى العكس تحسن أداء العدالة وكاد لاعبه رياض شراحيلي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله السنغالي أليو سيسيه ليسدد الكرة قوية إلا أنها صطدمت بالشباك الجانبية.

وسيلعب النصر في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة الوحدة وضيفه الأهلي التي ستقام يوم السبت على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.