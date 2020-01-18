عبدالعزيز الفيصل يهنئ الأولمبي السعودي بالوصول إلى نصف النهائي

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب السعودي الأولمبي، بعد فوزه على تايلاند وتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي هزم نظيره التايلاندي بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله الحمدان، ليضمن تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا وينتظر الفائز من مواجهة الإمارات وأوزبكستان.

وكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبر صفحته في "تويتر": ألف مبروك تأهل منتخبنا (تحت 23 سنة) للدور الثاني من بطولة كأس آسيا، نجومنا في مستوى الثقة، ومستمرون في تميزهم للوصول إلى طوكيو".

ويسعى المنتخب السعودي إلى خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز في مباراته القادمة وبلوغ النهائي أو الانتصار في مبارة تحديد المركز الثالث والرابع، بجانب منتخبين آخرين.