الشهري: منتخب تايلاند كان صعباً.. وعازمون على الفوز بالبطولة

أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي أن المباراة أمام تايلاند في ربع نهائي كأس آسيا 2020 التي فاز فيها الأخضر بهدف دون رد، لم تكن سهلة خاصة أنها بين أرض وجماهير المنتخب التايلاندي، لكن نجح اللاعبون في التعامل مع المباراة بالثقة والتوازن في الملعب.

وتأهل المنتخب السعودي إلى دور الأربعة من بطولة آسيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والجارية منافساتها حاليًا في تايلاند، ليواجه بذلك الفائز من بمباراة الإمارات وأوزبكستان.

وقال الشهري في مؤتمر صحافي بعد مواجهة تايلاند: أشكر اللاعبين على المجهود المضاعف الذي قدموه رغم الفرص المحققة التي أهدرت لصالحنا لكن القادم أفضل وبقيت خطوة واحدة للتقدم نحو أولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف مدرب الأخضر كانت بداية المباراة صعبة خاصة في بداية الربع ساعة الأول والأسلوب الذي لعب فيه المنتخب التايلاندي بالضغط واللعب السريع إلى جانب الخشونة التي استخدمها الخصم في الدقائق الأخيرة، لكننا حافظنا على التوازن وتسيير المباراة لصالحنا وهذا هو الأهم خلال هذه المباريات الجماهيرية والإقصائية.