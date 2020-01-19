الهلال يواجه الفيصلي بهدف الانفراد بصدارة الدوري

يسعى الهلال للانفراد بالصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

وأمام الهلال فرصة للابتعاد بفارق 3 نقاط عن وصيفه النصر، حيث يحتل المركز الأول برصيد 30 نقطة وفوزه سيبعده بالصدارة.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنوياتٍ مرتفعة بقيادة مدربه الروماني رزافان لوتشيسكو الذي يقدم مستوياتٍ مميزة لاسيما بعد صعوده للدور نصف النهائي لكأس الملك بفوزه الخميس الماضي على ضيفه الاتفاق 2-1.

وتنفس لوتشيسكو الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبه سالم الدوسري الذي غاب عن لقاء الاتفاق الماضي، في حين لن يشارك الثنائي الكوري جانغ هيون سوو والسوري عمر خربين، بسبب الإصابة.

وكان الهلال قد تجاوز الفيصلي بشق الأنفس في الأسبوع قبل الماضي حينما التقوا على ذات الملعب وانتصر بركلات الترجيح في المواجهة التي انتهت 2-2، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لتضميد جراحه واستعادة توازنه عقب المستويات السيئة التي قدّمها الفريق في آخر 5 مواجهات في الدوري.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في آخر 5 مواجهات والتي خسرها أمام النصر والاتحاد والأهلي والوحدة والرائد، في حين كان آخر فوزٍ له في مواجهة ضمك بالمرحلة التاسعة.

ويأمل البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي في أن يوقف فريقه مسلسل الخسائر والعودة لطريق الانتصارات من الطريق الصعب خاصة أن مستقبله أصبح معلقاً بمواجهة الهلال.

وسيكون بإمكان شاموسكا الاستعانة بمواطنه غيليرمي أوغستو، والذي تعاقدت معه الإدارة كبديل للبرازيلي الآخر لويس غوستافو والذي انتقل لنادي الوحدة.

ويدخل الفيصلي المباراة وهو بالمركز التاسع برصيد 20 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الهلال متصدر الدوري.