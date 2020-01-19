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خسارة الهلال والنصر في افتتاح بطولة كأس القادة

المصدر: العربية. نت
من لقاء الهلال وسبورتنغ
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خسر الهلال والنصر أمام كل من سبورتنغ لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، يوم الأحد، ضمن أولى مواجهات بطولة كأس القادة السعودي للناشئين.

من لقاء النصر وأتلتيكو مدريد من لقاء النصر وأتلتيكو مدريد

وتغلب الفريق البرتغالي على الهلال بهدف دون مقابل، جاء عن طريق اللاعب باتريك في الدقيقة 82، في حين خسر النصر بثلاثة أهداف أمام أتلتيكو، أحرزها كل من سيرجيز في الدقيقة 16، وكوارس في الدقيقة 22، وسجل هوغو الثالث في الدقيقة 77.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة المباراتين، فيما تواجد محترف الهلال البيروفي أندريه كاريو في لقاء الهلال أمام فريقه السابق سبورتينغ.

أندريه كاريو أندريه كاريو

يشار إلى أن البطولة تقام لأول مرة، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 26 يناير الجاري في العاصمة الرياض، بمشاركة أندية أتلتيكو مدريد وزينت الروسي وريد ستار الصربي بجانب سبورتينغ وجينك البلجيكي وفيتوريل الروماني، مع الهلال والنصر من السعودية.

كلمات دالّة

#النصر, #الهلال, #سبورتينغ, #أتلتيكو

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