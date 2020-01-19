خسارة الهلال والنصر في افتتاح بطولة كأس القادة

خسر الهلال والنصر أمام كل من سبورتنغ لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، يوم الأحد، ضمن أولى مواجهات بطولة كأس القادة السعودي للناشئين.

وتغلب الفريق البرتغالي على الهلال بهدف دون مقابل، جاء عن طريق اللاعب باتريك في الدقيقة 82، في حين خسر النصر بثلاثة أهداف أمام أتلتيكو، أحرزها كل من سيرجيز في الدقيقة 16، وكوارس في الدقيقة 22، وسجل هوغو الثالث في الدقيقة 77.

وحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة المباراتين، فيما تواجد محترف الهلال البيروفي أندريه كاريو في لقاء الهلال أمام فريقه السابق سبورتينغ.

يشار إلى أن البطولة تقام لأول مرة، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 26 يناير الجاري في العاصمة الرياض، بمشاركة أندية أتلتيكو مدريد وزينت الروسي وريد ستار الصربي بجانب سبورتينغ وجينك البلجيكي وفيتوريل الروماني، مع الهلال والنصر من السعودية.