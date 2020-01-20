الآسيوي: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب من غرب القارة

فاز عبدالرحمن غريب، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، بتصويت الجماهير لأبرز لاعب من غرب آسيا في دور المجموعات من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، بعد منافسة استمرت على مدار أربعة أيام.

وقال الاتحاد الآسيوي، يوم الاثنين: شارك في التصويت أكثر من 81 ألف من قراء الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث حظي غريب على نسبة 35% من الأصوات.

وجاء في المركز الثاني اللاعب الأردني إيهاب الخوالدة بنسبة 32% من الأصوات، مقابل 23% للسوري محمد فارس أرناؤوط.

وأضاف الاتحاد القاري عبر موقعه: برز أكثر من لاعب في صفوف منتخب السعودية خلال الدور الأول، حيث نجح الفريق في التربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فاز على اليابان وسوريا وتعادل مع قطر، ولكن أحد أبرز نجوم السعودية خلال المباريات الثلاث كان لاعب الوسط عبدالرحمن غريب الذي شكل خطورة كبيرة على الجناح الأيسر، وكان مصدر قلق كبيرا لمدافعي الفرق المقابلة، ومن خلال انطلاقاته على الجناح صنع غريب أكثر من فرصة خطيرة لمنتخب السعودية، وصنع الهدف الأول في المباراة أمام اليابان.