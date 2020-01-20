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مشاركة برونو وأنيس البدري في تدريبات اتحاد جدة

المصدر: العربية.نت
برونو أوفيني وأنيس البدري
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استأنف فريق اتحاد جدة، يوم الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة العدالة، في الجولة الـ 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز الـ 13 بترتيب المسابقة، متقدما على الفتح والعدالة وضمك.

ورحب أعضاء الفريق باللاعبين الجدد، برونو أوفيني وأنيس البدري في مران، يوم الأحد، وذلك قبل انطلاق الحصة التدريبية، التي ركز خلالها الطاقم الفني على الجانب اللياقي وتقوية العضلات.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد جدة عزز صفوفه بالمدافع البرازيلي برونو أوفيني، والجناح التونسي أنيس البدري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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