اتحاد جدة يوافق على إعارة سانوغو

أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، موافقته على إعارة اللاعب الإيفواري سيكو سانوغو إلى نادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام.

وقال النادي في بيان صحافي: في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحفظ حقوق النادي المادية والمعنوية، تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الإيفواري سانوغو للاستمرار ضمن قائمة اللاعبين المرتبطين بعقود سارية المفعول مع النادي، وعلى ضوء الاتفاق وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من نادي النجم الأحمر الصربي للتعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة لمدة عام.

وكان الاتحاد تعاقد مع سانوغو في فترة الانتقالات الشتوية خلال الموسم الماضي، وارتبط معه بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف الموسم حينها.