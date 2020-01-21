السعودية تلاقي أوزبكستان في مواجهة التأهل إلى الأولمبياد

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، يوم الأربعاء، مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت تايلاند (الواحدة والربع مساءً بتوقيت السعودية)، على ملعب راغامانغالا بمدينة بانكوك.



واختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات"، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق اللاعبين لتمارين ترفيهية.



وعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً تنسيقياً نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما تم اعتماد الطقم الأخضر للقاء المنتخب.



وأوضح المدير الفني للمنتخب تحت 23 عاماً سعد الشهري خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء يوم الثلاثاء، أنهم في الجهاز الفني للمنتخب جمعوا لاعبين من جيلين، حقق الجيل الأول فضية كأس آسيا تحت 19 عاماً 2016، ونال الجيل الآخر ذهبية نسخة 2018 من البطولة ذاتها، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.



وحول مباراة أوزبكستان قال الشهري: نتمنى أن نكون حاضرين فنياً بشكل جيد، فالمباراة ستكون صعبة أمام منتخب حامل للقب، والنتيجة التي تحققت أمام منتخب الإمارات تؤكد على تميز الفريق واستغلاله الجيد للمساحات والاستفادة من الأخطاء، ولكننا في الوقت ذاته سنعمل على استمرارية إيجابية فريقنا وتلافي الأخطاء.