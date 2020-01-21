غريميو البرازيلي يرغب في التعاقد مع جوليانو

كشفت تقارير صحافية برازيلية، يوم الثلاثاء، أن نادي غريميو يرغب في التعاقد مع جوليانو دي باولا، لاعب نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "gauchazh" البرازيلية في موقعها الإلكتروني: يعتزم نادي غريميو تقديم عرض إلى نادي النصر، بهدف التعاقد مع جوليانو "29 عاما"، كما أن وكيل جوليانو سافر في الأيام الماضية إلى السعودية، للدخول في مفاوضات مع النادي.

وأضاف التقرير: على الرغم من أن المفاوضات تعتبر صعبة بسبب القيمة العالية للاعب، فإن فكرة إدارة غريميو هي إقناع النصر بخروج جوليانو مقابل مبلغ أقل من 10 ملايين يورو، أو التفاوض على إعارة اللاعب إلى النادي البرازيلي، ويذكر أن عقد جوليانو يستمر مع النصر إلى يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة إلى الأرقام التي حققها جوليانو مع النصر خلال الموسم الماضي، وقالت: يعتبر جوليانو قائد الفريق، كما يحظى بشعبية رائعة في النادي، ويعد نجما في الدوري السعودي، ويذكر أن جوليانو سبق وارتدى قميص غريميو خلال الفترة من 2014-2016.