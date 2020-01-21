هاسي وبقير ومبولحي يحصدون جوائز "ديسمبر"

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، عن فوز بيسنيك هاسي، مدرب نادي الرائد، بجائزة الرابطة لأفضل مدرب في شهر ديسمبر، في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى التونسي سعد بقير، لاعب نادي أبها، ونال الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى الاتفاق، جائزة أفضل حارس مرمى في ديسمبر.

وقالت الرابطة في بيان صحافي: حصد هاسي جائزة أفضل مدرب نظير تمكنه من الصعود بفريقه من المركز الـ 13 إلى السادس، وذلك بعدما حصد العلامة الكاملة في المواجهات الخمسة من الجولة التاسعة إلى 13، فيما جاء اختيار سعد بقير ومبولحي، نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي أعلنت عنها اللجنة الفنية.

وكانت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت في وقت سابق عن دمج لقاءات شهر نوفمبر مع ديسمبر، في جوائز الرابطة الشهرية، وذلك بسبب تغيير جدولة الجولات الـ 11 إلى 15، والتي أعلنت عنها لجنة المسابقات بالرابطة في الـ 28 من نوفمبر الماضي.

يذكر أن اللجنة الفنية تضم كلا من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.