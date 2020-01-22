الآسيوي: المنتخب السعودي أثار الإعجاب

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن المنتخب السعودي استحق الوصول إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، بعدما أثار الإعجاب في المراحل السابقة.

وضمن الأخضر مقعده في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تغلب على المنتخب الأوزبكي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي البطولة المقامة في تايلاند، وسيلاقي الأولمبي السعودي نظيره الكوري الجنوبي، يوم الأحد، في النهائي.

وقال الاتحاد القاري في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني: قد لا تمتلك السعودية سجلاً مثالياً في نهائي البطولة، لكن رجال "سعد الشهري" كانوا مثيرين للإعجاب، لقد افتتحوا مشوارهم بالمجموعة الثانية بفوزهم 2-1 على اليابان بطلة 2016 ، وتعادل الأخضر مع قطر 0-0 قبل الفوز على سوريا 1-0 ليتصدر المنتخب مجموعته.

وأضاف التقرير: أنهى المنتخب القادم من غرب القارة أحلام تايلاند في دور الثمانية، وأظهروا انضباطا وتركيزا هائلا أمام أوزبكستان في نصف النهائي.

وأشار الآسيوي إلى أن نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، سيشهد بطلا جديدا، إذ سبق وحصلت السعودية على وصيف نسخة 2013-2014 الإفتتاحية، فيما خسرت كوريا الجنوبية أمام اليابان في نهائي 2016.