الاتفاق يتعاقد مع المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة

أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميا يوم الأربعاء ضم المهاجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف الفريق الأول، بعقد إعارة من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر نادي الاتفاق عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادما من النادي الأهلي المصري".

وكان أزارو انضم إلى الأهلي قادما من الدفاع الحسني الجديدي في يونيو 2017، وتوج هدافا للدوري المصري الممتاز لموسم 2017 - 2018 برصيد 18 هدفا.

ويحتل الاتفاق المركز العاشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة حصدها خلال 14 مباراة خاضها حتى الآن.