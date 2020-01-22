التعاون يعلن تعاقده مع محمد السهلاوي

أعلن نادي التعاون تعاقده مع المهاجم، محمد السهلاوي، حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع نادي الشباب.

وقال التعاون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن السهلاوي انضم للفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وتمت إجراءات التعاقد في مقر النادي بحضور محمد القاسم، رئيس التعاون واللاعب. وكان الشباب وقع مخالصة مع السهلاوي يوم الثلاثاء.

وانضم السهلاوي "33 عاماً" إلى الشباب في أغسطس الماضي بعقد يمتد لمدة موسم، وذلك بعدما وقع نادي النصر مخالصة مالية معه في يونيو 2019، علما أنه لعب مع عدة أندية مختلفة قبل انضمامه إلى النصر في 2009، إذ ارتدى قمصان القادسية والفتح.

وخلال الموسم الحالي شارك السهلاوي في 7 مباريات بالدوري، بالإضافة إلى مباراة في كأس الملك.