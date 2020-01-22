عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الشهري: هدفنا العودة بالكأس إلى السعودية

المصدر: العربية. نت
سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي
رابط مختصر

أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، أن الفريق يتطلع إلى الفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً، والعودة بالكأس إلى السعودية.

وحسم المنتخب السعودي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020) بعدما صعد إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حالياً في تايلاند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان 1 صفر يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي، وذلك على ملعب استاد "راجامانغالا" في بانكوك.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب اللقاء: التأهل إلى الأولمبياد هو الخطوة الأولى، لكن الآن علينا القتال من أجل تحقيق الكأس، نريد أن نعيدها إلى بلادنا السعودية.

كلمات دالّة

#السعودية, #الأولمبي, #الشهري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر