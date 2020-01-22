خاليم: سعيد بهز شباك أفضل فريق في آسيا

أكد خاليم هايلند، لاعب نادي الفيصلي، أن مواجهة الأندية الكبيرة يمثل دافعا للفرق الأخرى، وأبدى سعادته بهز شباك الهلال مرتين في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال خاليم في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: كانت مباراة عظيمة لكافة اللاعبين والجماهير، أعتقد أن النتيجة قد حققت نوعا من الرضا لفريق الفيصلي، أنا سعيد بتسجيل الهدفين في أفضل فريق بآسيا، وأحترم الهلال ولديه محترفون مميزون.

وأضاف: الأندية الصغرى تسعى لملاحقة فرق المقدمة لذلك تلعب بأفضل شكل أمامهم، وكان يجب علينا التركيز في الـ 90 دقيقة أمام الهلال، وكنت متأكدا من تحقيق نتيجة إيجابية ضد الهلال.

وواصل: نسعى لأن نكون على هذا النحو في بقية مباريات الموسم، وأن ننهي المسابقة ونحن بين أفضل خمسة أندية في مقدمة الترتيب، لأننا نمتلك الامكانات، ولدينا طموحات كبرى ونرغب في أن نكون بين الكبار، والدوري مميز لوجود لاعبين على أعلى مستوى وتتسع سمعته من عام إلى آخر.