سعد الشهري.. أوفى بوعد قطعه قبل 4 سنوات

أوفى سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، بوعد قطعه قبل 4 أعوام، بعدما قاد الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب السعودي إلى الأولمبياد عقب فوزه على أوزبكستان، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند، ومن المقرر أن يلاقي نظيره الكوري الجنوبي في النهائي.

وكان الشهري وعد الجماهير السعودية بالوصول إلى الأولمبياد قبل 4 أعوام، وذلك عبر تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشرها بتاريخ 12 يونيو 2016، قال خلالها: الفترة الحالية لدينا استحقاق مهم وهو كأس آسيا والتأهل لكأس العالم، وإن شاء الله سنكمل المسيرة مع نفس النجوم حتى 2020 في الأولمبياد. دعواتكم لنا.

وتمكن الشهري بعد التغريدة من قيادة منتخب الشباب إلى وصافة كأس آسيا 2016، والتأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاما، قبل أن يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويصل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

وشهدت القائمة التي شاركت مع الأخضر الأولمبي تواجد 6 أسماء كانوا مع الشهري في كأس آسيا للشباب، وهم: عبدالإله علي العمري وخالد حسين الدبيش وعبدالرحمن اليامي وحسان تمبكتي وأمين بخاري وأيمن الخليف.