شباك كوريا والعراق وأوزباكستان.. طريق الأخضر إلى الأولمبياد

وصل المنتخب السعودي الأولمبي إلى المحافل الدولية 3 مرات تعود الأولى إلى 1984 والثانية إلى 1996 والثالثة إلى العام الحالي.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسمياً بعدما هزم أوزبكستان بهدف دون ردّ في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في تايلاند، ليكون التأهل الثالث إلى البطولة الكبرى بعد 1984 في لوس أنجلوس الأميركية ونظيرتها أتلانتا في 1996.

واستطاع الأخضر الأولمبي وضع بصمته الأولى الأولمبية في 1983 عندما تجاوز نيوزيلاندا بثلاثية، قبل أن يتعادل مع البحرين ويعود بهزيمة الكويت بأربعة أهداف.

وفي المواجهة الحاسمة، فاز الأخضر على خصمه الكوري الجنوبي في آخر مباريات المجموعة المؤهلة إلى الأولمبياد بعد ملحمة انتهت بخماسية خضراء قابلتها رباعية للكوريين، حسمها السعوديون بالتأهل الأولمبي للمرة الأولى.

وفي عام 1995، تصدر المنتخب السعودي مجموعته بفوزين على سوريا، وتعادل وفوز على الكويت، قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية والصين ويدك كازاخستان برباعية نظيفة ليبلغ نصف النهائي.

وفي دور الأربعة خسر الأخضر أمام اليابان بهدفين لواحد قبل أن يحسم تواجده في أولمبياد 1996 بالفوز على العراق بهدف حسين عبدالغني "الذهبي" حينها لإحرازه في الأشواط الإضافية.