عبدالعزيز الفيصل يهنئ المنتخب السعودي الأولمبي

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعثة المنتخب السعودي الأولمبي عقب تأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحسم المنتخب السعودي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020) بعدما صعد إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حالياً في تايلاند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان 1 صفر يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي، وذلك على ملعب استاد "راجامانغالا" في بانكوك.

وقال رئيس هيئة الرياضة في حسابه عبر "تويتر": ألف مبروك فوز المنتخب، وتأهله لأولمبياد طوكيو ولنهائي آسيا، مبروك لوطننا الغالي، مبروك لنجومنا، شرفونا الأبطال.

كما أجرى اتصالا هاتفيا بعد اللقاء هنأ خلاله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، ياسر المسحل، والجهازين الفني والإداري واللاعبين.