أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الرائد

يتطلع أهلي جدة لمواصلة انتصاراته وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد المتألق، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث فريقا الفتح وضيفه ضمك عن فوزٍ يبقي حظوظهما في البقاء حينما يلتقيان على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وستكون مهمة أهلي جدة محفوفة بالمخاطر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد المتألق. ويدخل الفريقان المباراة بذات الرصيد 26 نقطة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث بفارق الأهداف عن الرائد الرابع.

ونجح الأهلي في استعادة توازنه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب فوزه أمام ضيفه أبها 3-1، بالاضافة إلى حجز مقعده في الدور نصف النهائي لكأس الملك بفوزه أمام مضيفه الوحدة 2-1.

ويبحث الأهلي عن تحقيق فوزٍ يضيق به الخناق على الهلال المتصدر برصيد 31 والذي يبتعد بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه النصر.

وفي المقابل يبحث الرائد عن مواصلة أدائه المميز الذي ظهر به في المراحل الخمس الماضية والذي نجح من خلالها بتحقيق العلامة الكاملة ليقتحم دائرة المنافسة على اللقب.

ونجح الرائد بتحقيق خمسة انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخه منذ انطلاق دوري المحترفين حيث فاز على الحزم والشباب والاتفاق والعدالة والفيصلي ليحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الفتح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حينما يستضيف ضمك الجريح.

ويتطلع الفتح لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في المرحلتين السابقتين بتعادله أمام اتحاد جدة وخسارته أمام التعاون ليبقى في المركز 14 برصيد 9 نقاط.

ويأمل البلجيكي يانيك فيريرا في أن لا يؤثر خروج فريقه من كأس الملك على لاعبيه حينما خسر أمام مضيفه أبها بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل ستكون مهمة ضمك صعبة للغاية والذي يأمل في أن ينهي الدور الأول وهو بالمركز 14 على الأقل حيث يتذيل الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن الفتح والعدالة.

وقدّم ضمك أداءً جيداً في المرحلة الماضية حيث كان قريباً من تحقيق الفوز على ضيفه الاتفاق الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.