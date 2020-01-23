السومة يقلب الطاولة على الرائد في "دقيقة"

قاد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة للفوز على مضيفه الرائد 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الأهلي بإيقاف مسلسل انتصارات الرائد حيث ألحق به الخسارة الأولى بعد فوزه في 5 مباريات متتالية.

وقدّم الرائد أداءً مميزاً حيث مالت له الأفضلية وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه رائد الغامدي الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله السوري جهاد الحسين ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني واصل الرائد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه رائد الغامدي بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 66 تمكن المغربي محمد فوزير مهاجم الرائد من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله السوري جهاد الحسين، ليسدد الكرة بذكاء استقرت في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وحاول الأهلي العودة وانتظر حتى الدقيقة 84 حينما تمكن مهاجمه السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله سعيد المولد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الأهلي هجومه واحتاج دقيقةً واحدة فقط ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله سلمان مؤشر وحول الكرة برأسه لتسكن شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 26 نقطة ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً.