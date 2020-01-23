الفتح وضمك يكتفيان بالتعادل السلبي

حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح أمام ضيفه ضمك، في المباراة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في افتتاح المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول، خاصة من الفتح الذي لم تبرز له هجمات خطيرة، بعكس ضمك الذي سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيلايا الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالوهاب جعفر وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني فرض ضمك سيطرته وظهر بشكل أفضل من مضيفه وكاد لاعبه عبدالوهاب جعفر أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 70 سجّل الجزائري ابراهيم الشنيحي هدفاً بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالوهاب جعفر في شباك الفتح، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، ويمنح الجزائري نجيب عماري البطاقة الحمراء بسبب دخوله العنيف على لاعب الفتح محمد الفهيد في بداية هجمة الهدف.

وفرض الفتح هجومه وحاول استغلال النقص العددي في صفوف ضمك وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه علي الزقعان الذي سدد كرةً قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت بجانب شباك الضيوف.

وعند الدقيقة 90+5 سجّل الهولندي ميتشيل دي فريدي مهاجم الفتح هدفاً بعدما حول عرضية زميله محمد السعيد برأسه في شباك ضمك إلا أن الحكم ألغاه بسبب أن اللاعب لمس الكرة بيده في بداية الهجمة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح 10 نقاط ليتقدم إلى المركز 14 مؤقتاً، وارتفع رصيد ضمك إلى 9 نقاط ليبقى في المركز الأخير.