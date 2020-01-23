هيئة الرياضة تكافئ لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الأربعاء، تقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل من لاعبي المنتخب السعودي، عقب تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في "تويتر": رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاماً)، تقديراً لأدائهم المميز بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020 وتحفيزاً لهم قبل المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.

وتأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب تغلبه على أوزبكستان، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما في تايلاند، ومن المقرر أن يلاقي كوريا الجنوبية في النهائي، يوم الأحد.