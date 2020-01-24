أحمد موسى: فيتوريا طلب منّا البدء بقوة.. وثبات المستوى "صعب"

أكد النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر، أن المدرب روي فيتوريا طلب من اللاعبين بدء المباراة بشكل قوي، مضيفا أن تبادل المراكز بينه وبين أمرابط كان باقتراح من المدير الفني البرتغالي.

وقال موسى في مقابلة بعد نهاية مباراة الاتفاق والنصر "سعيد جدا بالمستوى الذي قدمته والثلاث نقاط تعد الأهم". وأضاف المهاجم حول تغيير المراكز مع زميله المغربي قائلا "المدرب أخبرنا أننا يجب أن نبدأ بشكل قوي، وفي طريقة لعبنا يجب أن نغير مراكزنا أنا ونورالدين أمرابط في حال احتجنا ذلك".

واختتم موسى المقابلة موضحا أن عدم ثبات مستوى اللاعبين في كرة القدم أمر طبيعي. وقال "تذبذب المستوى أمر طبيعي في كرة القدم".

وكان النصر فاز على مضيفه الاتفاق في ختام الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدف نظيف جاء عن طريق المغربي حمدالله بصناعة من أحمد موسى، ليتصدر أصفر العاصمة الترتيب مؤقتاً بفارق نقطتين عن الهلال الذي يواجه الشباب يوم السبت.