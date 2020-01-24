أدميلسون: الحكم لم يكن عادلاً مع الفيحاء أمام النصر

شدد أدميلسون دياس باروس، لاعب نادي الفيحاء، على أن حكم مباراة فريقه أمام النصر لم يكن عادلا، لافتاً إلى أن المنافسة في الدوري السعودي أقوى من البرتغالي، وتوقع أن يتوج النصر أو الهلال بلقب الدوري في الموسم الحالي.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": فيما يتعلق بالمباراة التى حصلت فيها على الطرد في الجولة الماضية أمام النصر، فأرى أن الحكم لم يكن عادلا مع فريقنا وكان منفعلا، وبعدها اعتذرت للجميع وشهرت بالسعادة لتخفيض العقوبة من أربع مباريات إلى اثنين.

وأضاف أدميلسون: عند مواجهة الفيحاء لفرق كبيرة يكون الحماس أكثر من ملاقاة الفرق الصغيرة، أما عند اللعب أمام الفرق المتوسطة فهناك تفاصيل تقلق اللاعبين وتخلق بعض الاختلافات فلذلك يجب أن يكون التركيز متساويا ًفي كل المباريات.

وحول رأيه في مستوى الدوري، ذكر: عندما تلقيت العرض من الفيحاء وافقت عليه العرض لأنه قدم بشكل احترافي وكنت في نهاية مشواري في البرتغال ورغبت بخوض تجربة احترافية خارج تلك البلاد، صديقي كمارا اللاعب السابق في الفيصلي أخبرني أن كل مباراة أقوى من الأخرى في الدوري السعودي والفرق على مستوى عال من التنافسية، ووجدت أن مستوى المنافسة عال جدا وأقوى من المنافسة في الدوري البرتغالي، هنا يمكن لأي فريق في الوسط هزيمة فريق في مركز متقدم.

ورأى أدميلسون أن النصر والهلال الأقرب للفوز بلقب الدوري، وأبدى إعجابه بمستوى المدافعين لاسيما معتز هوساوي لاعب الأهلي، بالإضافة إلى مهاجمي الهلال صالح الشهري وغوميز.

وأردف: الجانب الذي ينقص الفيحاء لتحقيق الألقاب هو الحظ، فقط كما حدث في أول موسم لي عندما كنا قريبن من نهائي الكأس، وتكرر الأمر هذا الموسم أيضا في كأس الملك.