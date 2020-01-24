الفيحاء يحرم التعاون الفوز برأسيتي فيلانويفا وعثمان

نجح الفيحاء بفرض نتيجة التعادل الإيجابي على التعاون بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل رصيد التعاون عند 26 نقطة ليرتقي بهم للمركز الرابع، في حين وصل رصيد الفيحاء عند النقطة 18 في المركز 11.

وافتتح هيلدر أوغوستو أهداف اللقاء في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل التشيلي كارلوس فيلانويفا النتيجة للفيحاء في الدقيقة 30، وعزز طلال العبسي للتعاون مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 51 ، قبل أن يسجل عثمان حسن هدف التعادل في الدقيقة 90.

وشهد اللقاء حالة طرد، بعد أن رفع حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سيدريك أميسي بعد تدخله العنيف على قدم لاعب الفيحاء. كما شهد اللقاء الظهور الأول للمهاجم محمد السهلاوي مع التعاون.